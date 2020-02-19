Второй рекордный джекпот в Беларуси превысил 1.000.000 рублей!

Новый рекордный джекпот в электронной интерактивной игре "Спортлото 6 из 49" превысил 1 миллион 50 тысяч рублей.

Напомним, что летом 2019 года, в тираже №703 "Спортлото 6 из 49" был разыгран джекпот в размере 3 миллиона 973 тысячи 635 рублей, что остается абсолютным рекордом за всю историю проведения лотерей и электронных интерактивных игр в Республике Беларусь.

Первый миллион беспрецедентного джекпота формировался более 2 лет и 10 месяцев. В этот раз аналогичная планка была преодолена менее чем за 8 месяцев. Таким образом, новый джекпот растет в 4 раза быстрее, чем предыдущий.

"Сегодня мы можем отметить: такой рост джекпота – повышение индекса доверия к нашей компании. – Комментирует генеральный директор ЗАО "Спорт-пари" Юрий Юрасюк. – Все больше молодых людей, увлеченных "Спортлото 6 из 49", принимают участие в игре, потому что знают: они помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Часть выручки от каждой разыгранной ставки наша компания направляет на поддержку различных социальных проектов, развитие детского спорта, олимпийского и паралимпийского движения в стране. Этот мотив, в том числе, стал, на наш взгляд, основной причиной опережающего все прогнозы роста джекпота, по сравнению с предыдущим" .

Вероятность стать победителем "Спортлото 6 из 49" составляет 1 к 13.983.816. За 8 месяцев с момента розыгрыша джекпота "Спортлото 6 из 49" 5 из 6 чисел угадал 31 участник игры. Напомним, что потенциальный победитель получит всю сумму выигрыша в полном объеме, поскольку в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогами.

Александр из Могилева, ставший обладателем рекордного джекпота летом прошлого года в свой день рождения, также продолжает принимать участие в "Спортлото 6 из 49". Напомним, что белорусам понадобилось почти 5 лет, чтобы выиграть предыдущий джекпот.

"Желаю всем, кто участвует в данной игре, в том числе и себе, удачи и успеха. Это кажется невероятным, но, чудеса все же случаются. Нужно просто верить и доверять. Организаторам, самой игре и своей интуиции. Может быть, не с первого раза, но все обязательно получится!" – поделился формулой успеха Александр.

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 750 000 рублей были выплачены в полном объеме победителям. Более 346 000 рублей получили участники "Блиц", свыше 70 000 – участники "Спортпрогноз", более 118 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – свыше 48 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 050 000 рублей. Не отстает и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 100 000 рублей (напомним, что в 2019 году джекпот в этой игре был разыгран 5 раз).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

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