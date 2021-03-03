3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время визита белорусской правительственной делегации в Ташкент вузы Беларуси и Узбекистана подписали 10 документов о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане.

Делегации обеих стран провели переговоры в Министерстве высшего и среднего специального образования Узбекистана. Белорусскую сторону представил министр образования Игорь Карпенко, узбекскую - министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов.

В переговорах участвовали руководители белорусских высших учебных заведений: БГУИР, БНТУ, БГТУ, Витебского государственного университета имени П.М.Машерова, Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы.

В ближайшие дни белорусская делегация также проведет переговоры с министрами дошкольного образования и народного образования, посетит высшие и средние учреждения образования. Стороны согласовали и планируют подписать план совместных действий между Министерством образования Беларуси и Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана на 2021-2025 годы.

Между учреждениями образования и научными организациями двух стран заключено уже около 200 прямых договоров. Успешно функционируют совместные факультеты, реализуются белорусско-узбекские образовательные программы, в том числе с выдачей двух дипломов, открыт совместный Белорусско-узбекский межотраслевой институт прикладных технических квалификаций в Ташкенте. Кроме того, прорабатывается вопрос о создании Узбекско-белорусского университета материаловедения.

В 2020-2021 учебном году образовательные учреждения Беларуси приняли около 2 тыс. узбекских студентов. Экспорт образовательных услуг в Узбекистан за прошлый год составил $1,7 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим почти на 14%.-0-