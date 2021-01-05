Вузы должны быть драйверами инновационного развития регионов - Старовойтова

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высшие учебные заведения должны быть драйверами инновационного развития регионов. Такое мнение высказала первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова на встрече со студенческим активом Мозырского государственного педагогического университета имени И.П.Шамякина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Залог успешного развития страны тесно переплетается с системой образования. От того, насколько система стабильно развивается, зависит укрепление общества, социально-экономическая устойчивость страны. Высшие учебные заведения должны являться драйверами инновационного развития региона. Поэтому именно здесь должны рождаться новые инновационные идеи, которые в дальнейшем будут реализовываться в социально-экономическом развитии регионов", - сказала Ирина Старовойтова.

По ее словам, 2020-й был сложным для системы образования. "Тем не менее это был год получения опыта абсолютно новой работы. Дистанционные формы работы, информационно-коммуникационные технологии ворвались в жизнь высших учебных заведений. Мы были готовы к этому, так как во многих вузах созданы собственные электронные платформы. Использование ИКТ не оказалось сложностью для преподавателей вузов, а система повышения квалификации дала нам возможность, в том числе очень быстрого, корпоративного обучения, возможность подтянуть необходимые навыки, чтобы реализовать эту задачу", - отметила первый замминистра.

С 2018 года в стране реализуется проект "Цифровой университет", в рамках которого выполняется задача по цифровой трансформации высших учебных заведений. "В условиях пандемии на уровне министерства были созданы методические рекомендации. Они утверждались совместно министрами образования и здравоохранения. В них четко установлены требования к организации образовательного процесса по всем уровням. На основе этих методических рекомендаций руководители вузов создавали свои планы, в которых устанавливали конкретные действия в каждом из учреждений, поскольку каждое имеет свою специфику и особенности. Полученный в этом году опыт уникален. Мы его аккумулировали и увидели приоритетную возможность использования основной формы обучения и дистанционной, как гибридной формы смешанного типа", - подчеркнула она.

Первый замминистра акцентировала внимание, что любая дистанционная работа требует высокой степени самостоятельности и собранности. "Что, к сожалению, свойственно не каждому студенту. Тем более касательно учащихся школьного возраста. Тем не менее на уровне общего среднего образования с 1 января 2021 года в тестовом режиме заработала электронная платформа, на которой собран лучший педагогический опыт. Она включает видеоматериалы, задания, информацию по ряду тематических направлений. В первую очередь платформа необходима ребятам, которые из-за болезни пропустили занятия, находились на спортивных занятиях, а также не усвоили какую-то определенную тему. И эта платформа будет дальше развиваться, чтобы ребята могли обратиться к ней в любое удобное для них время", - заключила она.

Встреча Ирины Старовойтовой со студенческим активом вуза состоялась в формате круглого стола. Обсуждены актуальные вопросы, общие направления и тенденции развития системы высшего образования. Во время посещения вуза первый замминистра ознакомилась с материально-технической базой, организацией учебного процесса, подготовкой будущих специалистов, научных и преподавательских кадров.

По информации ректора Валерия Навныко, на первой ступени образования численность студентов вуза составляет 2826 человек, 59 магистрантов обучается на второй ступени образования. Аспирантура включает 6 специальностей трех отраслей науки.

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина является одним из ведущих образовательных, научных и культурных центров Полесского региона. В 2019 году университет отметил 75-летний юбилей. За эти годы в учебном заведении подготовлено свыше 40 тыс. высококвалифицированных специалистов, среди которых государственные деятели, доктора и кандидаты наук, олимпийские чемпионы, руководители отделов и учреждений образования. Востребованность и конкурентоспособность выпускников университета - показатели высокого качества обучения, теоретической и практической профессиональной подготовки.-0-