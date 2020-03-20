Вузы в Минске корректируют расписание и переводят лекции в дистанционный режим

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вузы в Минске усиливают меры профилактики, чтобы не допустить распространения коронавируса среди своих студентов и сотрудников. Университеты корректируют расписание, переводят лекции в дистанционный режим или вовсе переносят их на более поздний срок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в вузах.

Так, в БНТУ планируют скорректировать расписание учебных занятий. "В настоящее время в нашем университете прорабатываются различные варианты организации учебного процесса в утренний час пик, когда большая часть минчан добирается на работу на общественном транспорте. Пока планируется запустить скорректированное расписание с понедельника, 23 марта", - рассказали в медиацентре университета. В БНТУ обещают, что будут держать студентов в курсе, субботнее расписание остается без изменений.

Для большинства студентов БГУИР начало учебных занятий перенесено на 9.45. Отдельные переведены на самостоятельную управляемую работу студентов в части освоения теоретического материала, отметил проректор по воспитательной работе Дмитрий Кузнецов. Он добавил, что для дополнительного консультирования студентов организовано удаленное взаимодействие с преподавателями университета с использованием информационных коммуникационных технологий.

Первый проректор Академии управления при Президенте Валерий Бороденя рассказал, что академия перевела в дистанционный режим большие поточные лекции и другие подобные занятия, чтобы избежать скопления людей. "Мы прилагаем все усилия, чтобы это никак не отразилось на качестве обучения. К преподавателям предъявляются повышенные требования по поводу контроля. Студенты отчитываются по поводу отработки каждого элемента курса", - отметил первый проректор. В Академии управления рассчитывают, что это в какой-то мере мотивирует молодых людей заниматься усерднее. "Каждый дистанционный курс сопровождается формами контроля. Студентам нужно не только прочитать лекцию, но и ответить на контрольные вопросы, сдать небольшой тест", - пояснил Валерий Бороденя.

В Академии управления отменили все массовые мероприятия. Научные конференции перенесли на осень или перевели в онлайн-режим. Как подчеркнул первый проректор, много внимания уделяется строгому соблюдению элементарных санитарных правил. Увеличено количество влажных уборок, в том числе в общежитиях. Усилен контроль за порядком в комнатах. "Делаем то, что рекомендует Минздрав", - подытожил Валерий Бороденя.

В БГУ лекции на всех факультетах решили перенести на более поздний срок. В пресс-службе вуза пояснили, что речь идет не о переводе на дистанционное обучение и отмене занятий. График учебного процесса меняется, чтобы избежать массового скопления людей. Поэтому рекомендовано проводить вместо этого консультации, лабораторные и т.д. Кроме того, в Белгосуниверситете, как и в других вузах, ограничили посещение студенческих общежитий (попасть туда могут только сами жильцы), а в холлах и санузлах установили дозаторы с антисептиками для обработки рук. Во всех учебных корпусах, общежитиях появились информационные стенды по профилактике коронавируса. Студентов и преподавателей призывают внимательно относиться к здоровью своему и окружающих, соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения по профилактике распространения вирусной инфекции.-0-