Ввод жилья в Беларуси в январе-сентябре увеличился на 5,7%

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе - сентябре введено в эксплуатацию 2,75 млн кв.м жилья. Это на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Организации всех форм собственности построили 32 тыс. квартир.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 56,2 тыс. кв.м, или 38,4% всего введенного жилья.

Из введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 798,5 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено 845,6 тыс. кв.м, или 30,7% ввода по стране.-0-