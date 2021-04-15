ВВС и ПВО РФ и Беларуси летом приступят к совместному дежурству на белорусском аэродроме

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские и белорусские военные летом этого года приступят к совместному боевому дежурству по противовоздушной обороне (ПВО) на одном из аэродромов Беларуси. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси генерал-майор Игорь Голуб во время работы Координационного комитета по вопросам ПВО стран СНГ, сообщает ТАСС.

Игорь Голуб отметил, что в конце 2020 года министры обороны Беларуси и России утвердили план действий дежурных сил по ПВО войск и средств Единой региональной системы ПВО Беларуси и РФ.

"В рамках практической реализации в этом году уже летом на одном из наших аэродромов в Республике Беларусь начинается несение совместного боевого дежурства силами и средствами Военно-воздушных сил и войск ПВО Республики Беларусь и Воздушно-космическими силами РФ", - сказал он.

Игорь Голуб также отметил, что белорусские военные постоянно задействованы в совместных тренировках по противовоздушной обороне. В 2021 году планируется участие в оперативно-тактических учениях с родами войск ВВС и ПВО Беларуси на полигоне Ашулук в Астраханской области, а также в совместных учениях "Боевое содружество - 2021".-0-