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19 апреля 2021, 09:00

Вы просили – мы продлили! Горячая АКЦИЯ в Minsk World действует до конца апреля! Скидка за квадратный метр до 100 евро!

АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Самые выгодные цены на квартиры – для покупателей Minsk World!

Грандиозная новость для тех, кто хотел купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World, но не успел. По многочисленным просьбам мы продлили горячую акцию до 30 апреля!

Купить квартиру по-прежнему можно со скидкой до 100 евро за квадратный метр, но акционных квартир осталось еще меньше! Акция действует как при 100%-ной оплате, так и в случае применения рассрочки.

Minsk Worldэто идеальное место не только для жизни, но и для вложения денег! По мере застройки кварталов и возведения всех элементов собственной инфраструктуры квадратный метр здесь будет дорожать, а стоимость квартиры, купленной по акции увеличится в несколько раз!

Международный финансовый центр, концертный зал, спорткомплекс и ТРЦ Mara Mall
Международный финансовый центр, концертный зал, спорткомплекс и ТРЦ Mara Mall

Стать новоселом или инвестором в многофункциональном комплексе Minsk World просто: свяжитесь с нашими менеджерами по телефону 7675. Получить необходимую информацию можно и по городским телефонам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Клиентка Элеонора Барановская
Клиентка Элеонора Барановская

Например, клиентка Элеонора Барановская купила квартиру в доме "Монреаль" квартала "Северная Америка". Она живет неподалеку и проезжая мимо строящегося комплекса не раз заглядывалась на красивые новостройки.

"Когда заявила о своем желании купить здесь квартиры, некоторые друзья начали отговаривать. Попробовала искать варианты на вторичном рынке. Целый месяц ходила по квартирам, среди которых в основном были хрущевки. Оказалось, что вторичное жилье 1962 года стоит гораздо дороже, чем новостройка", - объясняет свой выбор женщина.

Дом "Монреаль" в квартале "Северная Америка"
Дом "Монреаль" в квартале "Северная Америка"

При выборе квартиры Элеонора учитывала несколько важных факторов – стоимость квадратного метра, расположение дома, его удаленность от метро и планировку квартиры.

В итоге выбрала дом, в котором, по ее словам, транспортная доступность "просто идеальная". Среди плюсов клиентка также называет и свободную планировку квартиры.

"Свободная планировка – это безусловное преимущество, с таким форматом я уже сталкивалась. Нравится, что можно разделить квартиры на определенные зоны так, как тебе хочется", - делится впечатлениями она.

Перед подписанием документов, Элеонора отправилась в гости к знакомой, которая купила квартиру в "Маяке Минска" - это еще один знаковый проект застройщика в районе станции метро "Восток".

"Маяк Минска" - еще один успешный проект застройщика
"Маяк Минска" - еще один успешный проект застройщика

"Я детально изучила вопрос, уточнила у приятельницы все нюансы, посмотрела квартиру. Никаких претензий не осталось, поэтому и купила понравившийся вариант в Minsk World", - подытожила женщина.

С нашими клиентами не поспоришь! Многофункциональный комплекс Minsk World – это действительно приятные цены и идеальная транспортная доступность! В самом центре комплекса строится станция метро "Аэродромная", а станция "Ковальская Слобода" уже работает. По периметру каждого квартала находятся остановки наземного транспорта, а автомобилистам будет удобно добираться как в центр – по улице Аэродромной – так и в сторону МКАДа.

В этом году стартовали продажи 23 домов! Например, в квартале "Северная Америка" это новостройки "Чикаго" и "Лас-Вегас". Мы предлагаем сотни вариантов, чтобы каждый клиент мог найти недвижимость по душе!

Обращайтесь в наши офисы продаж рядом со ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Телефоны для связи: 7675 (для мобильных операторов) и +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465 (городские).

Наши региональные менеджеры по продажам работают в 31 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Слоним, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж.

Если вы сами захотите стать частью нашей дружной команды, заполняйте Анкету на сайте bir.by и присылайте на адрес personal@bir.by.

Minsk World – хватит мечтать, пора покупать!

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