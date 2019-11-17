Выборы в Беларуси проходят честно, открыто, с равными возможностями для кандидатов - мнение

17 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов в Палату представителей Национального собрания Беларуси проходит честно, открыто, с равными возможностями для кандидатов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель избирательной комиссии Ярославской области, наблюдатель миссии Содружества Независимых Государств Олег Захаров.

Наблюдатель миссии СНГ обратил внимание на три основных показателя, на оценке которых концентрируется международное наблюдение. Прежде всего, это условия, созданные для кандидатов, чтобы они могли вести агитацию, донести свою позицию до избирателей. Второе - это организация работы избирательных комиссий, насколько она соответствует закону и установленным процедурам. Третье - результаты голосования, правильность подсчета голосов.

"На сегодня мы можем заключить, что по двум первым показателям оценки как минимум "4+", а то и "5". Я сам был свидетелем того, как вчера, в последний разрешенный день, проходила агитация. Действительно, все кандидаты могли это сделать. Я лично получил листовки, послушал разных кандидатов. То есть никаких препятствий в проведении агитации не было. Кампания проходит честно, открыто, с равными конкурентными возможностями для всех участников", - отметил Олег Захаров.

Для него это первый опыт в международном наблюдении за выборами. Сегодня группа наблюдателей от СНГ посещает различные участки для голосования в Бресте. "Я вижу, что все процедуры избирательного законодательства соблюдаются. Они очень похожи в России и Беларуси. В целом на постсоветском пространстве практически одинаковые стандарты, и здесь они выдерживаются в полной мере. Осталось дождаться вечера, посмотреть, как будет проходить процесс подсчета голосов, и убедиться, что никаких нарушений нет и итоги голосования отражают реальную волю избирателей Беларуси", - заключил представитель России.

Фируза Косимова, с которой корреспондент БЕЛТА встретилась на участке для голосования №1 Бреста, представляет Таджикистан. Свою работу в качестве наблюдателя она начала еще 4 сентября. "Мониторинг нашей группы проходил в основном в Брестской области. Посетили очень много участков в самом Бресте, побывали в Кобрине, Жабинке, Каменецком, Пружанском районах. Посмотрели все этапы и фазы избирательной кампании: как формировались окружные и областная избирательные комиссии, регистрировались кандидаты. В течение последних пяти дней наблюдали ход досрочного голосования. По нашим наблюдениям, все проходит очень организованно. У нас был доступ ко всем документам, которые мы бы хотели посмотреть, никаких запретов не было - то есть все шло строго по избирательному кодексу Беларуси и по плану подготовки и проведения выборов", - подчеркнула международный наблюдатель.

В Брестской области выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва проходят на 911 участках для голосования в 16 избирательных округах. На 16.00 явка избирателей во всех округах превысила 50%.-0-