Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,2 тыс. фур

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 9 августа, выезда ожидает более 1,2 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 120 грузовиков, "Урбаны" - свыше 130.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 120 большегрузов, "Котловка" - 110, "Каменный Лог" - более 110, "Бенякони" - свыше 180, "Привалка" - более 160.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 230 грузовиков, "Берестовица" - более 70, "Козловичи" - свыше 20.-0-