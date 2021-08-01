Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 1 августа, выезда ожидает более 1,4 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 60.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 70 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 380, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 280.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 90 большегрузов, "Берестовица" и "Козловичи" - свыше 40 в каждом из пунктов.-0-