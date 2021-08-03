Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,4 тыс. фур

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00 3 августа, выезда ожидает более 1,4 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 грузовиков, "Урбаны" - свыше 130.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 40 большегрузов, "Котловка" - 190, "Каменный Лог" - более 310, "Бенякони" - свыше 240, "Привалка" - более 250.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 110 большегрузов, "Берестовица" - свыше 80, "Козловичи" - более 10.-0-