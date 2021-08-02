Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидает более 1,7 тыс. фур

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 2 августа, выезда ожидает более 1,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 90 грузовиков, "Урбаны" - свыше 150.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 60 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 390, "Бенякони" - свыше 300, "Привалка" - более 290.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 160 большегрузов, "Берестовица" - свыше 70, "Козловичи" - более 60.-0-