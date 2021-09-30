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Общество
30 сентября 2021, 09:14

Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1 тыс. фур

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - свыше 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 130 большегрузов, "Котловка" - 130, "Каменный Лог" - более 110, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 190 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 40 фур, "Берестовица" - более 50.-0-

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