Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1020 фур

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16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1020 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 100.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 100 большегрузов, "Котловка" - 270, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 140, "Привалка" - более 80.
На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-