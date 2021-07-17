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17 июля 2021, 10:44

Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1040 фур

Фото из архива
Фото из архива

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00, выезда ожидают более 1040 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 80 грузовиков, "Урбаны" - более 80.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 100 большегрузов, "Котловка" - 240, "Каменный Лог" - более 250, "Бенякони" - свыше 170, "Привалка" - более 120.

На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-

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