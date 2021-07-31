Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,1 тыс. фур

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 12.00 31 июля, выезда ожидают более 1,1 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 20 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 80 большегрузов, "Котловка" - 180, "Каменный Лог" - более 320, "Бенякони" - свыше 230, "Привалка" - более 270.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" очереди ожидают более 20 большегрузов.-0-