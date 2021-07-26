Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 1,8 тыс. фур

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 26 июля, выезда ожидают более 1,8 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 60 грузовиков, "Урбаны" - более 160.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 120 большегрузов, "Котловка" - 290, "Каменный Лог" - более 380, "Бенякони" - свыше 250, "Привалка" - более 310.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въезда ожидают более 200 большегрузов, "Берестовица" - свыше 40.-0-