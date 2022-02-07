Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 4,7 тыс. фур

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 10.00, выезда ожидают более 4,7 тыс. фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 420 грузовиков, "Урбаны" - свыше 650.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 270 большегрузов, "Котловка" - 460, "Каменный Лог" - более 480, "Бенякони" - свыше 540, "Привалка" - более 440 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 650 фур, "Козловичи" - свыше 800.

Как отметили в Госпогранкомитете, за минувшие выходные наибольшее скопление грузовиков фиксировалось на литовском направлении. В Литву за выходные проследовало 73% фур от пропускной способности. В настоящее время наибольшее скопление транспорта отмечается в направлении "Шальчининкая" ("Бенякони").

С пятницы по воскресенье через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 95% большегрузов от нормы. По состоянию на 10.00 больше всего фур находится на пути через "Силене" ("Урбаны").

Сотрудники польских погранпереходов в среднем за выходные оформили 63% транспортных средств от установленной нормы. Самым загруженным сейчас является маршрут через "Кукурыки" ("Козловичи").-0-