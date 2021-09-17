Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 500 фур

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 18.00, выезда ожидают более 500 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось более 30 грузовиков.
Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 40 большегрузов, "Котловка" - 190, "Каменный Лог" - более 120, "Бенякони" - свыше 60, "Привалка" - более 60 фур.
На польском направлении в данный момент очередей нет.-0-