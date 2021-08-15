Выезда из Беларуси в ЕС на границе ожидают более 710 фур

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 8.00 15 августа, выезда ожидают более 710 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 30 грузовиков, "Урбаны" - свыше 30.Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 70 большегрузов, "Котловка" - 100, "Каменный Лог" - более 160, "Бенякони" - свыше 60, "Привалка" - более 160.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" скопилось более 80 грузовиков, "Берестовица" - свыше 40.-0-