Выезда из Беларуси в ЕС ожидают более 1060 фур

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе Беларуси с Евросоюзом, по данным на 6.00, выезда ожидают более 1060 фур. Это следует из информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Урбаны" скопилось свыше 90 грузовиков.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 30 большегрузов, "Котловка" - свыше 130, "Каменный Лог" - более 280, "Бенякони" - свыше 160, "Привалка" - более 240.

На польском направлении на данный момент очередь есть перед пунктами пропуска "Брузги" (свыше 110) и "Берестовица" (более 20).-0-