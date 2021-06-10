Выездное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет в Бресте 21 июня

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ пройдет 21 июня в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На встрече члены Совета постпредов подведут итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 мая в Минске, наметят задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей. Будет также рассмотрен вопрос о деятельности Совета по туризму стран Содружества, состоится семинар с презентацией туристического потенциала Беларуси и Брестской области.

Кроме того, постоянные полномочные представители и делегация Исполнительного комитета СНГ встретятся с руководством Бреста и Брестской области, посетят национальный парк "Беловежская пуща", возложат цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и примут участие в митинге-реквиеме, посвященном началу Великой Отечественной войны.-0-