Выходящие на протесты женщины даже не понимают, что ими манипулируют - депутат

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходящие на протесты женщины даже не понимают, что ими манипулируют, заявила в эфире СТВ член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Марина Ленчевская, сообщает БЕЛТА.

"Что такое женщина по своей сути? Это человек всегда сопереживающий тому, что происходит. И сегодня, действительно, кому-то это выгодно. Они создали такие вбросы, такое информационное поле, когда женщины даже не понимают того, что отчасти ими манипулируют. Считают, что они самостоятельно вышли, красиво выстроились с цветами. Но, на самом деле - это манипулирование, безусловно, их сознанием. И сегодня, если мы посмотрим, то подобные ситуации раньше были в истории. Мы вспоминаем Украину, Кубу, можно приводить и другие примеры", - сказала Марина Ленчевская.

Депутат подчеркнула, что женщин используют в политических целях. "Это такой интересный психологический шаг с точки зрения политики. Вот именно это и используется", - отметила она.

Как добавила заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, это в том числе и воздействие на мужскую часть населекния. "Это определенные посылы. Если женщины - слабые существа вышли и стоят, то мужчины - присоединяйтесь к нам. И в этих цепочках стоят точно также и дети, что тоже не может не беспокоить", - заключила она.-0-