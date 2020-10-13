Выходы людей приняли радикальный характер - Щекин

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходы людей приняли радикальный характер, что может привести к формированию с подачи зарубежных кураторов экстремистских группировок. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал кандидат философских наук, доцент, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Николай Щекин.

"Заявление первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича является своевременным и обоснованным. Сама логика развития событий ведет к тому, что если не остановить жесткими мерами в рамках закона эти проявления, то мы можем получить второй клон "правого сектора", и тогда будет разыграна другая карта - с захватом власти в регионах. Поэтому в данном контексте следует принимать комплекс мер по недопущению ситуации - от идеологических (образовательных и просветительских) форм до более жестких с применением спецсредств и оружия для обеспечения правопорядка. Главная цель - сохранение государства и обеспечение мира и спокойствия. Только в стабильном обществе и при сохранении институциональных основ государственности можно вести диалог и двигаться вперед", - отметил Николай Щекин.

Как сообщалось накануне, первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие.

"МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране. Мы отмечаем постепенное затухание протестного движения как по территориям, так и по массовости. Однако протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. Свидетельство тому - акции в столице в минувшее воскресенье. Еще днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки, а уже к ночи - баррикады и горящие покрышки. С гражданским протестом это не имеет ничего общего. Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", - подчеркнул Геннадий Казакевич.

Первый замминистра считает, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 1990-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. "От имени МВД заявляю: мы не уйдем с улиц и обеспечим порядок в стране. Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", - добавил он.-0-