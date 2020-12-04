Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии - Пиневич

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выплачивать ковидные надбавки врачам будут до окончания эпидемии. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Выплата так называемых ковидных надбавок согласно указу главы государства производилась, производится и будет производиться, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация", - подчеркнул Дмитрий Пиневич.

По его словам, этот вопрос является приоритетным вместе с обеспечением учреждений здравоохранения лекарствами и средствами индивидуальной защиты. "СИЗов в стране хватает в полном объеме. Более того, у нас сформирован запас примерно на месяц, несмотря на достаточно интенсивную работу всех учреждений. Мы не видим проблем в этом отношении, потому что практически все СИЗы выпускаются на наших предприятиях", - обратил внимание министр.-0-