Выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается до 30 декабря

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября до 30 декабря 2020 года. Такая информация содержится на официальном сайте Министерства информации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В период с 7 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением при выпуске сетевого издания tut.by ст.4 и ст.49 Закона о СМИ. Данные меры реагирования принимались министерством по обращениям государственных органов, выявивших в пределах компетенции информацию, распространение которой запрещено. После детального анализа публикаций письменные предупреждения выносились в строгом соответствии с законодательством. В судебном порядке они обжалованы не были.

Важно при этом понимать, что в соответствии с п.п.2.2 п.2 ст.51 Закона о СМИ республиканский орган государственного управления в сфере массовой информации может предъявить в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, либо учредителю (учредителям) средства массовой информации в течение года двух и более письменных предупреждений.

Следуя букве закона, Министерство информации предъявило в суд иск о прекращении выпуска сетевого издания tut.by, имея на то более чем полные основания", - говорится в сообщении.

Определением Экономического суда города Минска от 25 сентября 2020 года исковое заявление было принято и возбуждено производство по делу. Согласно п.п.1.2 п.1 ст.50 Закона о СМИ выпуск средства массовой информации может быть приостановлен на срок до трех месяцев решением республиканского органа государственного управления в сфере массовой информации в случае, если он предъявил в суд иск о прекращении выпуска средства массовой информации.-0-