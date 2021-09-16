Выпускница Университета МЧС победила в международном конкурсе на лучшую научную работу

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем международного конкурса на лучшую научную работу в российском сетевом издании "Научные исследования XXI века" стала выпускница магистратуры факультета подготовки руководящих кадров Университета гражданской защиты МЧС Ольга Адиева. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Конкурсная статья о специфике работы по формированию культуры безопасности жизнедеятельности у детей с особенностями психофизического развития оргкомитетом конкурса признана лучшей в секции "Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)" и награждена дипломом I степени.

"В своей статье автор рассказывает о практических аспектах работы с детьми, имеющими особенности психофизического развития. Стоит отметить, что актуальность выбранной темы стремительно возросла после создания в Беларуси сети образовательных центров безопасности жизнедеятельности. Кроме того, в работе подробно изложена проблематика исследования, а также автор делает акцент на необходимости формирования культуры безопасности жизнедеятельности в современном обществе, что выражается в возрастании и увеличении количества, форм и методов проведения профилактических мероприятий. Научными руководителями победителя выступили старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Университета гражданской защиты МЧС Виталий Новицкий и преподаватель кафедры Юрий Каркин", - рассказал Андрей Садовский.

В международном конкурсе приняли участие авторы из Беларуси, Казахстана и России - всего более 100 человек. Организаторы - научно-издательский центр "Мир науки" (Россия) и сетевое издание "Научные исследования XXI века" (Россия). Цель - стимулирование развития научно-исследовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов и преподавателей.-0-