Высаживаем много, сохраняем не очень - Минприроды пояснило невысокий темп озеленения городов

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводится множество мероприятий по озеленению территорий жилой застройки, однако есть вопросы к сохранности насаждений. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Конончук.

"На сегодня проблема не в том, что мы недостаточно высаживаем деревьев и кустарников, а что в дальнейшем их приживаемость не совсем на должном уровне, как и уход за растениями. Поэтому по факту имеем меньше, чем высаживаем. Столько мероприятий проводится по закладке парков, аллей, скверов. Мы могли бы иметь отличные показатели. Контроль со стороны Минжилкомхоза и территориальных органов Минприроды надо усиливать, потому что уход за зелеными насаждениями - это важный вопрос", - отметила Татьяна Конончук.

В генеральных планах Минска и областных центров есть показатели необходимого уровня озелененности. Для белорусской столицы план - от 30% до 55% в высокоплотной и смешанной многоквартирной застройке, от 30% до 70% - в усадебной застройке (до 2030 года). В Бресте в перспективе предполагается достичь уровня озелененности в 45% (до 2030 года), Витебске - 43% (до 2025 года), Гомеле - 41% (до 2025 года), Гродно - 40,3% (до 2030 года), Могилеве - 41% (до 2025 года). Но по данным на первый квартал 2019-го фактический уровень озелененности в этих городах был заметно меньше (например, в Бресте - 26%, Витебске - 24,6%, Гродно - 21,3%, Могилеве - 32%). Более высокие показатели получены по Минску (41,06%) и Гомелю (40,7%).

Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому ежегодно до 1 марта утверждать и реализовывать планы мероприятий по озеленению населенных пунктов, обращая особое внимание на микрорайоны-новостройки. Необходимо обеспечить озеленение городов на уровне 40%, в том числе на территории жилых районов и микрорайонов - не ниже 30%. При этом древесно-кустарниковая растительность в зеленых насаждениях должна составлять не менее 50%. Минжилкомхозу поручено координировать работу и информировать правительство одновременно с итогами ежегодного республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Беларуси. Через неделю появится информация о выполнении доведенных планов в 2019 году.-0-

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