Выставка ангелов и мастер-класс по созданию украшений к Рождеству пройдет в БГУ

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл праздничных мероприятий "Свет Рождества" пройдет в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Стартовым событием станет выставка духовной литературы "Рождества волшебные мгновенья". С 20 декабря посетителям представят издания XIX - начала XX веков из редкого фонда Фундаментальной библиотеки БГУ. "В книгах раскрывается сакральный смысл праздника и рассказывается о народных традициях празднования христианского торжества. Выставка включает тематические разделы: "Духовная литература", "Рождество Христово в иконах и картинах художников", "Рождество Христово в мировой художественной литературе", "Как праздновали Рождество в старину". Также здесь можно будет увидеть коллекцию рождественских открыток", - рассказали в вузе.

Экспозиция "Рождественские ангелы" начнет работу 23 декабря в кабинете-музее филологического факультета. Публике покажут 70 экспонатов, изготовленных из фарфора, керамики, дерева, воска и других материалов. Кроме того, коллекцию дополнят фигурки ангелов, созданные студентами и представителями Союза женщин БГУ.

Мастер-класс по изготовлению новогодних и рождественских игрушек "Мой теплый дом" пройдет 27 декабря. "Опытные мастера поделятся секретами создания праздничных игрушек и продемонстрируют свои изделия. Старший преподаватель факультета географии и геоинформатики Ирина Трифонова также покажет участникам, как создать необычные новогодние украшения своими руками", - добавили организаторы.

Организатором мероприятий выступает Союз женщин БГУ.-0-