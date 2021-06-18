Выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству" открывается в Волгограде

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде сегодня открывается выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству", сообщили корреспонденту БЕЛТА в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Это совместный проект государственных учреждений культуры двух стран. Он стал результатом сотрудничества мемориального комплекса и музея-заповедника, продолжением выставочного обмена. В прошлом году в Бресте экспонировалась выставка "Сталинград 1942-1943. Белорусы на защите города" о событиях Сталинградской битвы и ее участниках - уроженцах Беларуси. Сегодня ответный визит брестских музейщиков в Волгоград.

В экспозиции представлено около 200 предметов из фондов мемориального комплекса - фотографии, документы, личные вещи участников обороны. Через эти материалы отражена предвоенная жизнь Брестского гарнизона в 1939-1941 годах, оборона Брестской крепости в июне-июле 1941-го, послевоенное признание подвига защитников.

Особенный интерес у посетителей должны вызвать экспонаты, посвященные их землякам. Более 30 сталинградцев принимали участие в обороне Брестской крепости, 12 из них погибли, их имена увековечены на плитах мемориала. После войны в Волгограде проживали 6 защитников крепости.

"Этот проект - результат многолетней исследовательской работы по изучению событий обороны Брестской крепости и судеб ее защитников, участию военнослужащих Брестского гарнизона в боевых действиях на других фронтах Великой Отечественной войны, в том числе в Сталинградской битве. Выставка является нашей данью памяти стойкости и мужеству защитников цитадели над Бугом, где 80 лет назад начинался путь к Великой Победе в мае 1945-го", - отметили в учреждении.

В открытии выставки примут участие представители мемориального комплекса - заведующая научно-экспозиционным отделом Елена Митюкова и заведующая экспозиции "Музей войны - территория мира" Елена Грицук. Планируется, что участников мероприятия в Волгограде посредством видеомоста поприветствует директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Выставка "Брестская крепость. Памятник мужеству" будет экспонироваться в Волгограде по 18 августа.-0-