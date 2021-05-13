Выставка памяти митрополита Филарета откроется 14 мая в БГУ

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка памяти митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси откроется 14 мая в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"На выставке представят 15 баннеров с фотографиями из жизни и духовной деятельности Филарета, благодаря которым можно будет проследить годы юности и обучения в Московской духовной семинарии, послушания в отделе внешних церковных сношений Московского патриархата и служения в Беларуси. Также посетители познакомятся с цитатами из богословских трудов митрополита "Научение любви", "Путь служения", "На пути правды", "На скрижалях сердца", - рассказали в пресс-службе.

Владыка Филарет являлся ректором Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ с 2004 по 2014 год. За этот период сотни молодых теологов получили возможность перенять у митрополита многолетний опыт в укреплении и сохранении церковных традиций.

Посетить выставку можно по 21 мая. Организаторами экспозиции выступают Фундаментальная библиотека БГУ и Свято-Елисаветинский монастырь города Минска.

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет - в миру Вахромеев Кирилл Варфоломеевич (1935-2021). В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 1961-м - Московскую духовную академию. В 1978 году назначен митрополитом Минским и Белорусским, с 12 октября - Патриаршим Экзархом Западной Европы, а в 1989 году - Патриаршим Экзархом всея Беларуси. С 1990 по 2013 год руководил Белорусской православной церковью.

При нем в Беларуси возросло число православных епархий, отстроены сотни храмов. В 2006 году владыка был удостоен звания Героя Беларуси "За многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога". Митрополит Филарет был награжден орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, рядом других наград, в том числе зарубежных.-0-