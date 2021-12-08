Выставка "Противодействие коррупции" открылась в НББ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Противодействие коррупции: национальный и международный опыт", посвященная Международному дню борьбы с коррупцией, открылась в зале документов международных организаций Национальной библиотеки Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Выставка насчитывает более 70 документов на русском и английском языках: книги, периодические издания, мимеографированные материалы ООН, брошюры, буклеты и документы международных организаций.

Экспозиция состоит из разделов "Понятие, формы и виды коррупции. Влияние коррупции на развитие общества", "Международные правовые документы, направленные на борьбу с коррупцией", "Основные методы и направления борьбы с коррупцией и ее отдельными проявлениями", "Борьба с коррупцией в Республике Беларусь".

Бескомпромиссная борьба с коррупцией является центральным звеном внутренней политики нашего государства. Базовым документом, на основе которого организуется антикоррупционная деятельность в нашей стране, является закон Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией". Он также представлен на выставке.

"Коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, которое затрагивает все страны и сферы жизни общества. Она разрушает демократические институты, замедляет экономическое развитие и подрывает государственные устои. Предотвращение коррупции обеспечивает прогресс в достижении целей в области устойчивого развития", - отметили в НББ.

Выставка будет интересна работникам органов государственной власти и управления, сотрудникам правоохранительных органов, прокурорам, судьям, а также преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов.

День борьбы с коррупцией был провозглашен 31 октября 2003 года. Ежегодно он отмечается 9 декабря и в этом году пройдет под девизом "Твое право, твоя роль: скажи коррупции нет". Основным международным нормативным документом по вопросам предотвращения коррупции и борьбы с ней является Конвенция ООН против коррупции, которая вступила в силу в декабре 2005 года. Беларусь одна из первых стран-участниц ратифицировала этот документ.

Выставку "Противодействие коррупции: национальный и международный опыт" можно увидеть по 16 января.-0-