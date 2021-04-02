Выступление Кочановой на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные!

Сегодня начинает работу пятая сессия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Межсессионный период был насыщен важными событиями для нашей страны.

Так, совсем недавно VI Всебелорусское народное собрание дало старт новой пятилетке.

Все мы были участниками этого масштабного форума, объединившего народ Беларуси под девизом "Единство. Развитие. Независимость".

Делегатами cобрания:

одобрены основные положения Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, в которых определены приоритеты на текущую пятилетку - "счастливая семья", "сильные регионы", "интеллектуальная страна", "государство-партнер";

рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической жизни;

поставлены стратегические задачи, которые станут целевыми ориентирами для деятельности государственных органов, трудовых коллективов и всего белорусского народа.

В центре государственной политики нашей страны всегда был и будет человек, его права, свободы и законные интересы, а общественными ценностями всегда будут мир, стабильность, спокойствие и прогресс.

Сегодня Республика Беларусь вынуждена противостоять широкому спектру угроз, о которых раньше не могло быть и речи.

К сожалению, в жизнь все прочнее входят понятия экономических санкций, двойных стандартов, информационной агрессии, фальсификации истории, цветных революций, гибридных войн.

Поэтому как никогда актуальной является задача по консолидации общества с целью противодействия новым вызовам современности.

Для этого, несомненно, нужны эффективные нормативные регуляторы и современная правовая система, основанные на Конституции Республики Беларусь.

Указом Президента Республики Беларусь создана Конституционная комиссия, в состав которой вошли и члены Совета Республики.

Главой государства перед комиссией поставлена чрезвычайно ответственная задача - выработать предложения по изменению Основного закона страны с учетом мнений, поступивших в ходе проведения диалоговых площадок, работы общественных приемных, рассмотрения обращений граждан.

Модернизация ряда конституционно-правовых норм должна способствовать обеспечению национальной безопасности и укреплению правопорядка, достижению социальной стабильности и согласия в обществе. Обновленная Конституция станет базой для политического и социально-экономического развития государства и общества на многие годы вперед.

Призываю всех членов Совета Республики серьезным образом включиться в данную деятельность. Ведь вы представляете целые регионы нашей страны, а значит, должны проводить широкомасштабную информационную работу по доведению до трудовых коллективов и населения решений Всебелорусского народного собрания, обсуждению конституционных инициатив и новаций.

Сейчас, в Год народного единства, как никогда важна активная гражданская позиция каждого из нас, от которой зависит будущее государства и белорусского народа.

Уважаемые коллеги!

В процессе законотворческой деятельности нам необходимо работать на опережение - совершенствовать нормативную правовую базу с учетом современных реалий.

Законодательство, как отметил глава государства, "должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное".

Хочу отметить, что в Совете Республики сделано многое в этом направлении.

В максимально сжатые сроки во взаимодействии с заинтересованными государственными органами был подготовлен целый пакет законопроектов - о недопущении реабилитации нацизма, совершенствовании уголовного и трудового законодательства, проведении массовых мероприятий, деятельности правоохранительных органов, средств массовой информации и по ряду иных вопросов.

Законопроект о недопущении реабилитации нацизма разработан непосредственно парламентариями по поручению главы государства. В нем будут установлены правовые механизмы противодействия героизации нацистских преступников и их пособников, запрет на символику и атрибутику фашистских коллаборантов, участвовавших в геноциде белорусского народа.

Мы не имеем права забывать свою историю. Сожженная дотла Хатынь и еще более девяти тысяч уничтоженных деревень навсегда останутся символом трагедии нашего народа и вечной памяти о каждом третьем погибшем белорусе.

Сохранение исторической памяти - это прежде всего эффективная защита от многочисленных попыток различных деструктивно и враждебно настроенных по отношению к нашей стране сил разрушить в ней мир и общественное согласие, разобщить и ослабить Беларусь.

Уверена, что выскажу общее мнение - граждане должны чувствовать себя защищенными от тех, кто нарушает их права и законные интересы, от произвола, который пытаются учинить зарубежные "поводыри" и их местные марионетки.

Это касается и деятельности средств массовой информации. Необходимо поставить правовой заслон искажению и подтасовке фактов, распространению фейков. Наши граждане имеют право на получение объективной и заслуживающей доверия информации.

Крайне недопустимо посягательство на личную жизнь и персональные данные наших граждан.

Блок этих законопроектов призван способствовать укреплению правопорядка и общественной безопасности в стране.

Хочу поблагодарить председателей постоянных комиссий за инициативность и настойчивость в работе над этими проектами.

В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2021 год, утвержденным главой государства, нам предстоит участвовать также в разработке абсолютно новых для национальной правовой системы законов - "О лизинговой деятельности", "О страховой деятельности", "О регулировании безопасности при использовании атомной энергии", "Об объединениях нанимателей" и ряда других.

На текущей сессии планируется рассмотреть более 30 законопроектов. В их числе отчеты об исполнении важнейших финансовых документов - республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за прошедший год, а также проекты в сфере государственной службы, таможенного регулирования, социальной защиты, инновационной деятельности и других сфер общественных отношений.

Уважаемые члены Совета Республики!

В Беларуси огромное внимание уделяется молодежи. Решение проблем, волнующих молодых людей, является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культурного и национального развития страны.

Вместе с тем события, происходящие в мире, в том числе затронувшие в прошлом году и нашу страну, свидетельствуют о целенаправленных попытках использовать молодежь в деструктивных антиобщественных действиях.

В связи с этим в своей работе мы должны сделать особый акцент на преемственности традиций и воспитании у молодежи гражданственности, ответственности и патриотизма.

Необходимо направить кипучую энергию молодежи в созидательное русло.

Например, в регионах функционирует около 60 молодежных парламентских структур. Летом прошлого года при нашей поддержке сформирован Молодежный парламент при Национальном собрании. Потенциал таких структур нужно максимально использовать для усиления взаимодействия органов власти и молодежи.

Молодые люди уже выступили с рядом инициатив, заслуживающих внимания и поддержки. Так, состоялся первый Белорусский молодежный парламентский форум, в рамках которого подведены итоги республиканского конкурса "Команда будущего". Создано новое молодежное общественное объединение "Движение вперед".

Реализация таких проектов способствует раскрытию творческого начала и лидерских качеств молодежи, подготовке кадрового резерва управленцев.

Перспективным форматом взаимодействия членов Совета Республики с учащейся молодежью становится информационно-образовательный проект "ШАГ".

Ребята стали частыми гостями в Совете Республики. Школьниками особенно востребован открытый разговор и диалог. Он вызывает живой интерес к парламентской деятельности и функционированию государственных институтов в целом.

Хочу отметить творческий подход к работе с молодежью членов Совета Республики Тамары Анатольевны Шатликовой и Александра Сергеевича Карпицкого, которые организовали среди учащихся двух районов Брестской области конкурс сочинений на тему "Если бы я был сенатором". Итоги мы подвели в Совете Республики, вручили победителям дипломы и провели с ребятами встречу в формате открытого диалога.

Это очень хорошая инициатива, которая должна получить свое продолжение и развитие.

По предложению недавно созданной в Совете Республики первичной организации общественного объединения "Белорусский союз женщин" состоялись встречи с курсантками Академии МВД, Могилевского института МВД, учащимися Полоцкого колледжа. Спасибо Татьяне Геннадьевне Полушкиной за поддержку данной инициативы.

Нам и впредь следует активнее встречаться с молодыми людьми, информировать о своей деятельности, способствовать формированию в молодежной среде правовой культуры, навыков оценки происходящих общественно-политических событий в стране и мире.

Уважаемые коллеги!

Совет Республики постоянно совершенствует формы и методы своей деятельности, апробирует новые актуальные направления.

Хорошей практикой стали тематические выездные расширенные заседания Президиума Совета Республики. В Минском государственном лингвистическом университете рассмотрены вопросы патриотического воспитания студенческой молодежи в контексте вызовов современности, в администрации Московского района города Минска - результаты работы с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году.

Проведение мероприятий в таком формате будет продолжено. В наших планах - обсудить развитие системы профессионально-технического образования, совершенствование подготовки призывников к службе в Вооруженных Силах, повышение эффективности использования интеллектуального потенциала в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития.

Кроме того, в нашей деятельности активно используются возможности научно-консультативного совета при Президиуме Совета Республики.

В ноябре 2020 года обсуждены перспективы развития кластеров в Беларуси на примере нефтехимического кластера г.Новополоцка, выработаны рекомендации в части финансирования инновационных проектов, кадровой политики в области управления кластерами, юридического сопровождения их деятельности.

На предстоящем заседании научно-консультативного совета планируется рассмотреть проблемы подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей экономики и определить пути их решения.

Как палата территориального представительства Совет Республики самое пристальное внимание уделяет вопросам развития регионов.

В рамках выполнения поставленных главой государства задач члены Совета Республики участвуют в мониторинге цен в торговых сетях, активно работают с населением.

С начала года состоялось более 500 встреч с трудовыми и студенческими коллективами, населением по месту жительства.

Проведено более 160 личных приемов граждан (включая выездные), в ходе которых принято 640 человек. Всего рассмотрено более 1600 обращений.

Но главное не статистика, а конкретный результат. Помочь многим людям удалось благодаря личному участию сенаторов. Граждане высказали признательность Виктору Михайловичу Ананичу, Василию Петровичу Маркевичу, Валерию Николаевичу Полищуку, Виктору Ивановичу Чайчицу, Феликсу Валентиновичу Яшкову.

Мы обязаны помнить: все, что волнует человека, - должно быть постоянно в фокусе нашего внимания. Ведь чуткое и внимательное отношение, помощь в решении казалось бы даже самых незначительных проблем влияют на отношение людей к власти и уровень доверия к ней.

Уважаемые члены Совета Республики!

Большое внимание нами уделяется расширению международного парламентского сотрудничества, которое сегодня развивается, прямо скажем, в непростых условиях. Многим не по душе стабильность и динамичное развитие Беларуси, ее самостоятельная внутренняя и внешняя политика. Республика подвергается неприкрытому экономическому и политическому прессингу. К сожалению, в этом существенную роль играют законодательные органы и парламентарии стран Запада, а также межпарламентские организации. Продолжается целенаправленное внешнее вмешательство во внутренние дела нашей страны, основной целью которого является изменение ее конституционного строя и проводимого государственного курса.

Внешние и внутренние недоброжелатели стремятся организовать международную изоляцию белорусского государства. Но, несмотря на это, укрепляются наши межпарламентские связи со странами СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

На приглашение к диалогу откликнулся Сенат Французской Республики. Руководитель межпарламентской группы "Франция - Беларусь" в своем послании в адрес Совета Республики подчеркнул, что "французская группа настроена придерживаться взвешенной и конструктивной позиции в отношении Беларуси в соответствии с принципами межпарламентских групп дружбы в Сенате Франции".

В настоящее время идет подготовка белорусско-французского межпарламентского вебинара. В развитии межпарламентских связей будут использованы возможности городов-побратимов двух стран.

Председатель Постоянной комиссии Сената Италии по иностранным делам и эмиграции высказал обеспокоенность воздействием ситуации в нашей стране на региональную безопасность и стабильность. В целях активизации межпарламентского сотрудничества будет проведена видеоконференция между верхними палатами белорусского и итальянского парламентов с участием руководства палат.

Белорусские сенаторы в рамках Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики ведут серьезную работу по подготовке международной конференции, где будут рассмотрены вопросы соблюдения прав и свобод граждан в зарубежных странах и Союзном государстве, меры по противостоянию внешним вызовам и угрозам, сохранению исторической памяти, противодействию попыткам героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Нам следует проявлять бо́льшую настойчивость и наступательность в международной парламентской деятельности на европейском направлении, оперативно реагировать на недружественные выпады и аргументированно продвигать свои позиции, в том числе путем направления в международные межпарламентские структуры наших заявлений и комментариев.

Каждому члену Совета Республики необходимо владеть актуальной информацией о нашей стране и доводить ее до зарубежных коллег. Ведь парламентаризм - действенный инструмент конструктивного партнерства, который призван устранять препятствия и недопонимание, находить компромисс и согласованные позиции.

Уважаемые члены Совета Республики!

Начало весенней сессии парламента совпадает с Днем единения народов Беларуси и России. Это особый праздник для наших стран. Время, прошедшее со дня подписания Договора о создании Союзного государства, доказало: принятое решение было верным. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что Союзное государство - это успешная форма интеграции на постсоветском пространстве. Мы должны дорожить достигнутым и совместно с российскими парламентариями способствовать дальнейшему расширению сотрудничества, созданию эффективной правовой базы союзного строительства.

Уже стало доброй традицией проведение форумов регионов Беларуси и России. Очередной VIII Форум на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" пройдет в Российской Федерации в июне.

Дорогие друзья, пользуясь возможностью, разрешите поздравить вас с Днем единения народов Беларуси и России.

Работа наших сенаторов постоянно на виду и, что приятно, получает высокую оценку. Сегодня я с большим удовольствием поздравлю наших коллег с государственными наградами.

Василий Петрович Маркевич награжден орденом Трудовой Славы.

Александру Николаевичу Шишко присвоено почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь", Андрею Владимировичу Русаковичу - звание профессора.

Иван Иванович Головатый удостоен государственной премии в области науки и техники.

Благодарность главы Администрации Президента Республики Беларусь объявлена Калине Викторовне Капуцкой, Игорю Борисовичу Каско и Александру Николаевичу Шишко.

Эти награды являются признанием ваших достижений и заслуг. Я уверена, что они станут стимулом для еще более активной и динамичной работы.

Уважаемые коллеги!

Задач у нас много. Для их выполнения потребуются полная самоотдача, концентрация сил, способностей и знаний.

Мы должны стать силой, консолидирующей общество в ответственный для страны период. Только вместе мы сможем добиться поставленных целей на благо нашей родной Беларуси.

Желаю всем вам здоровья, успехов и плодотворной работы.

Благодарю за внимание.-0-