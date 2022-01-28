Выступление Кочановой на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Выступление Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Кочановой Н.И. на закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь

Уважаемые члены Совета Республики!

Уважаемые приглашенные!

Уверена - все мы находимся под впечатлением от мощного и яркого выступления Президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. В своем Послании белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь глава государства обозначил основные направления внутренней и внешней политики страны.

Нынешнее Послание - особенное. И не только потому, что оно состоялось в преддверии конституционного референдума, и не потому, что в перспективе такой формат может использоваться для обращений главы государства к Всебелорусскому народному собранию. Александр Григорьевич придал этому событию новое звучание, назвав его как три вопроса белорусскому народу.

Вопрос первый. Готовы ли мы, белорусы, платить за собственную оборону, за собственное государство? Вопрос второй. Готовы ли мы, белорусы, платить за дорогую вещь, имя которой - суверенитет и независимость? И третий вопрос. Готовы ли мы, белорусы, быть инициативными и работать на свою семью, на себя?

Наш Президент призвал всех нас глубоко осмыслить сформулированные вопросы. Вместе с тем, мне думается, что для настоящих патриотов Беларуси ответ на эти вопросы будет абсолютно очевиден. Ответ может быть только один - ради своей родной страны, защиты ее суверенитета и независимости, сохранения достигнутого благополучия и уверенности в завтрашнем дне мы готовы сделать все и идти до конца.

В завершение мероприятия глава государства, уважаемый Александр Григорьевич, озвучил еще один вопрос. Если бы наш глава не был с нами в

2020 году, что стало бы со страной? Ответ на этот вопрос также очевиден - Республики Беларусь уже бы просто не было.

Вы много раз слышали мое мнение об этом. Кто бы что ни говорил, я всегда понимала: в нашей стране есть человек, который всегда будет стоять за свой народ и за свою страну - наш Президент. Белорусам просто повезло, и мы должны ценить предоставленный судьбой шанс жить и работать в стране под руководством нашего Президента.

Обозначенные нашим главой государства установки и задачи должны быть прямым руководством к действию для всех нас. Нам необходимо безусловно следовать им в своей профессиональной деятельности и повседневной жизни, соизмерять с ними свои инициативы и принимать решения.

Наша обязанность - довести ключевые тезисы Послания Президента до максимально широкой аудитории.

Необходимо провести масштабную разъяснительную кампанию для наших граждан - продолжайте встречи в трудовых коллективах и с людьми по месту жительства, участвуйте в диалоговых площадках и информационно-пропагандистских группах. Привлекайте к этой работе депутатов всех уровней.

Выступайте в средствах массовой информации, задействуйте для этих целей информационные ресурсы Совета Республики и персональные страницы в социальных сетях. Но помните: работа в информационном пространстве не отменяет, а лишь дополняет живое человеческое общение.

Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать и понимать, что люди думают о проблемах, затронутых главой государства, и какие пути решения их видят. Обратная связь позволит достичь максимального результата в реализации программных установок нашего Президента. Формализм, равнодушие и дистанцированность в этом деле просто недопустимы.

Ищите возможности донести тезисы Послания и до наших соотечественников за рубежом - через диаспоры белорусов, взаимодействие с городами-побратимами, общественные инициативы, личные контакты. Используйте свои парламентские и профессиональные возможности для того, чтобы представить эту информацию союзникам, стратегическим партнерам и странам, готовым к конструктивному сотрудничеству с нами.

В этот ответственный период мы все должны особенно активно поддерживать политический курс государства.

Это касается не только голосования на референдуме, но и тех динамичных обновлений белорусской общественно-политической системы, которые нам вместе предстоит пройти. Наш Президент призвал всех нас к напряженной работе, которая позволит не только сохранить страну в "жерновах нового передела мира", но и уверенно строить наше будущее.

Для Совета Республики дело чести - непосредственно внести весомый вклад в практическую реализацию положений Послания Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. В зоне нашего внимания и ответственности могут быть выделены следующие ключевые направления.

Первое. Своевременная актуализация действующего законодательства.

Приоритетным направлением законотворческой деятельности остается принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь. Мы и в дальнейшем будем противостоять любым попыткам подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей стране. Все обязаны уважать закон.

Параллельно необходимо разрабатывать правовые механизмы, обеспечивающие дальнейшую реализацию Программы социально-экономического развития на 2021 - 2025 годы. Начатая работа над значимыми для общества законопроектами, нацеленными на развитие культуры, спорта, обеспечение социальной интеграции людей с инвалидностью, оказание психологической помощи, должна быть завершена в оптимальные сроки.

И наконец, нам раз и навсегда надо развенчать сложившийся стереотип, что принятие законов - это долго. Если возникает вопрос, требующий законодательного урегулирования, нужно оперативно принимать решения. Как показывает практика, согласования и экспертизы законопроекта, его рассмотрение парламентариями и внесение на подпись главе государства могут быть осуществлены всего за несколько недель. Волокита в принятии законов просто недопустима.

Одним из первых законопроектов, который предстоит разработать при принятии изменений и дополнений Конституции, будет посвящен гражданскому обществу. В этом документе предстоит определить, что такое гражданское общество, какова его суть и структура, и урегулировать другие вопросы. Это создаст правовую основу для развития конструктивных общественных структур и инициатив.

Второе. Оперативное разрешение проблем, волнующих наших граждан.

Неизменным остается социально ориентированный вектор развития Беларуси. В центре нашей политики - человек с его потребностями и проблемами. Справедливость, ответственность государства, забота о людях - простые и понятные принципы этой политики, которые выкристаллизовались за годы независимости нашей страны, на которых воспитывается белорусское общество.

Как реализуются принятые парламентариями законы, национальные проекты, стратегии и программы развития страны, как это все воспринимается обществом - можно узнать только из непосредственного и откровенного разговора с нашими гражданами. Именно поэтому приоритетом Совета Республики всегда является работа с населением.

Как и прежде, для этого необходимо задействовать самые разные формы - личные приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, единые дни информирования, выступления в средствах массовой информации. Важно быть искренне заинтересованными, не оставаться равнодушными, каждый вопрос доводить до логического завершения, действовать системно.

Отдельным направлением работы остается мониторинг цен. Люди не должны почувствовать на себе никаких негативных последствий внешнего давления на Беларусь.

Нам нужно взять за правило тот темп, формат и масштаб работы с населением, которые мы практиковали в ходе общественных обсуждений изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. В диалог было вовлечено все общество, практически каждый гражданин - это уникальный опыт, которому, уверена, нет аналогов ни в одной стране мира.

Третье. Воспитание общества просвещенных и сознательных граждан.

В своем обращении Александр Григорьевич мудро отметил: "Жизнеспособность нации напрямую зависит от глубины и богатства духовного наследия, которое мы приумножим и передадим грядущим поколениям. Наш ориентир - не общество потребления, а общество просвещенных и сознательных граждан, осмысленно вовлеченных в созидание родного дома - нашей Беларуси".

Совет Республики должен активно включиться в процесс воспитания нашего общества, главными столпами ценностного фундамента которого выступают стремление к миру и единству, национально-государственная идентичность, преемственность и баланс культур, гармоничность этноконфессиональных отношений, почитание семьи как союза мужчины и женщины. Нужно культивировать в наших людях дух героизма предков, отстоявших страну в Великой Отечественной войне.

У нас есть опыт проведения выездных заседаний Президиума по вопросам формирования гражданственности и патриотизма у студенчества, общественно-государственного партнерства в разрешении проблем пьянства и алкоголизма, круглых столов ко Дню народного единства, "Чистота слова - чистота души", "Формирование и реализация государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотиков". Данное направление нужно существенно активизировать. Ориентир в этой работе - в первую очередь подрастающее поколение.

Призываю вас вести с молодежью разговор на равных, так сегодня отметил наш Президент, без формализма и фальши. Нам необходимо объяснять молодым людям, что ничего не возникает из ниоткуда и не дается просто так, смелее спрашивать с них за результаты деятельности, требовать твердости и дерзости, самоотдачи и жертвенности во имя общего блага. И это молодые люди должны понимать.

Четвертое. Сохранение исторической памяти.

В текущий год - Год исторической памяти - нужно быть активными участниками мероприятий, посвященных знаковым для Беларуси датам и юбилеям, связанным с историей, наукой, культурой. Более того, нам надо выступать инициаторами таких мероприятий и организовывать их на своих площадках, объединяя патриотов и неравнодушных граждан нашей страны.

Совет Республики должен содействовать реализации инициативы Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений против белорусского народа. Мы обязаны рассказать нашим гражданам и всему миру правду о нацистской политике геноцида на территории Белорусской ССР, а также вместе с уполномоченными государственными органами добиваться признания и осуждения геноцида белорусского народа на международном уровне.

Как сказал в своем выступлении наш Президент, в этом году мы должны стремиться к тому, чтобы наполнить наш новый праздник - День народного единства - фактами и именами.

Пятое. Активное продвижение национальных интересов методами парламентской дипломатии.

Отношения Беларуси и России закладывают стандарты для взаимодействия с государствами, которые готовы развивать с нами отношения на основе взаимоуважения и равноправия. У нас выстраивается тесное парламентское сотрудничество с коллегами из Российской Федерации как на двусторонней основе, так и в составе интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ.

Главная наша задача на ближайшую перспективу - активно включиться в масштабную работу по продолжению унификации, гармонизации и сближения законодательств Беларуси и России. В первую очередь надо проработать вопросы миграционного законодательства.

Очевидно, что деятельность союзных парламентариев не должна ограничиваться рамками законотворчества - надо вместе прорабатывать актуальные направления сотрудничества, определять точки приложения совместных усилий на перспективу и конкретно работать по реализации двусторонних экономических и гуманитарных проектов.

В Послании абсолютно верно прозвучало, что образцовое взаимодействие в Азии у нас выстроено с Китаем, с которым в январе мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений. На прошлом заседании Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам деятельности Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Нам и впредь следует стремиться к тому, чтобы Республика Беларусь была привлекательна для такого рода инвестиционных проектов.

Мы нацелены на сохранение и расширение сложившихся тесных парламентских связей с постсоветскими странами.

Нужно более интенсивно развивать взаимодействие с парламентариями наших союзников по ОДКБ. На заседаниях Парламентской ассамблеи, мероприятиях под эгидой Организации мы должны быть инициативными. Вклад Совета Республики в повышение эффективности деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ должен быть ощутим.

В отношениях с западными соседями - Польшей и Литвой - мы должны исходить из прагматических соображений, при этом отвечая на их действия соразмерно.

Осознавая специфику гибридного воздействия и понимая, что миграционная ситуация на белорусско-польской границе - это, вероятно, не последняя провокация в отношении нашей страны, предстоит выработать правовую и гуманитарную основу для реагирования на подобного рода вызовы. В качестве примера может быть использован положительный опыт наших действий конкретно в этой ситуации.

К сожалению, у нас практически приостановлено парламентское взаимодействие с еще одной близкой страной - Украиной. В ближайшее время надо проработать контакты с конструктивно настроенными украинскими коллегами и наладить диалог с ними.

В нынешних реалиях важно поддерживать тесные отношения со всеми дружественными странами в разных регионах мира - Европе, Азии, Африке, Латинской Америке. Главное требование - парламентская дипломатия должна способствовать выстраиванию нормальных, добрососедских и взаимовыгодных отношений, приносить конкретную пользу нашей стране.

Самое важное, что глава государства обозначил в своем выступлении, - это белорусская стратегия развития. Александр Григорьевич подчеркнул:

"В условиях глобальной неопределенности белорусская стратегия развития может быть только одна - идти своим путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить будущее на прочном фундаменте народного единства".

Все государственные органы должны быть еще более целеустремленными, сплотиться в решении государственных задач. Нам нужно выстраивать такие механизмы взаимодействия, чтобы не только успевать адаптироваться к происходящим в мире изменениям, но и формировать новые точки роста, проводить востребованные и позитивные преобразования.

Сберечь и приумножить материальное и духовное наследие поколений, передать потомкам суверенное и независимое государство, наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и комфорте, - эти ориентиры должны стать для нас не просто профессиональной обязанностью, а моральным долгом и принципом, нашим кредо, которому мы будем свято следовать по жизни.

Как сказал наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко: "Это и есть наш путь, и правда - а в ней сила - на нашей стороне".-0-