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10 апреля 2020, 15:41

Выздоровевшие от COVID-19 белорусы согласились стать донорами изоиммунной плазмы

Фото из архива
Фото из архива
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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси десять человек из числа выздоровевших от COVID-19 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Ее планируется использовать для лечения наиболее тяжелых больных, сообщила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси по данным на 10 апреля 169 человек выздоровели от коронавируса. "Из них 10 согласились стать донорами изоиммунной плазмы. Это новое научное направление для РНПЦ трансфузиологии. Мы будем разрабатывать новую методику оказания медпомощи наиболее тяжелым пациентам с коронавирусной инфекцией с применением изоиммунной плазмы людей, перенесших коронавирусную инфекцию", - рассказала Елена Богдан.

Замминистра добавила, что выздоровевшие от коронавируса находятся под медицинским наблюдением. "Изучая международный опыт, мы просчитывали, что у ряда пациентов могут остаться проблемы бронхолегочной патологии. Им понадобится и медицинское наблюдение, и отдельная реабилитация", - отметила она.-0-

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