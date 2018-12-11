Взаимодействие стран СНГ по экспортному контролю и нераспространению рассмотрят 12 декабря в Москве

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в области экспортного контроля и нераспространения" пройдут 12 декабря в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние изменения в национальных системах экспортного контроля и положение в многосторонних механизмах экспортного контроля (режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера).

На встрече планируется рассмотреть и проблематику Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, инициативу по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Кроме того, будут затронуты темы, касающиеся Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, поддержки реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.-0-