Взаимодействие стран СНГ по экспортному контролю и нераспространению рассмотрят 12 декабря в Москве

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации на тему "О взаимодействии государств - участников СНГ в области экспортного контроля и нераспространения" пройдут 12 декабря в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Представители внешнеполитических ведомств намерены обсудить последние изменения в национальных системах экспортного контроля и положение в многосторонних механизмах экспортного контроля (режим контроля за ракетной технологией, Вассенаарские договоренности по экспортному контролю за обычными вооружениями, товарами и технологиями двойного назначения, Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера).
На встрече планируется рассмотреть и проблематику Резолюции Совета Безопасности ООН 1540, Гаагский кодекс поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, инициативу по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.
Кроме того, будут затронуты темы, касающиеся Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении, поддержки реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4235 BYN
|2.415 BYN
|2.421 BYN
|USD
|2.1213 BYN
|2.124 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.204 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN