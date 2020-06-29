"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Беларусь - в тройке мировых экспортеров сливочного масла и в четверке по поставкам твердых сыров

Разрешения на экспорт в Европейский союз имеют 10 молокоперерабатывающих организаций. Предприятия на постоянной основе проводят сертификацию своих производств по системе качества "Халяль" и "Кошер". Аккредитацию на право поставки продукции в Китай прошли 55 молочных заводов, 13 мясокомбинатов, 8 птицефабрик, 7 рыбоперерабатывающих организаций.

Молочная отрасль - визитная карточка пищевой промышленности Беларуси. Страна производит 1% от мирового объема молока и занимает 5,5% в структуре мирового экспорта. Высокое качество белорусских молочных продуктов, натуральность сырья и конкурентоспособная цена заслужили международное признание. В списке ведущих мировых экспортеров твердых сыров Беларусь занимает четвертую позицию в мире, по сухому обезжиренному молоку - пятую.

Все более стабильным ростом объема в структуре глобальной торговли отмечен экспорт масла: Беларусь вошла в тройку лидеров, опередив США и уступая только Новой Зеландии и ЕС. По молочной сыворотке и продуктам на ее основе Беларусь занимает третью позицию в рейтинге мировых поставщиков. А по экспорту мяса входит в топ-10 лидеров, при этом по охлажденной говядине и мясу птицы занимает седьмую и восьмую строчки мирового рейтинга соответственно.

За рубежом реализуются совместные проекты, которые предусматривают экспорт технологий и услуг. По белорусским технологиям в Сахалинской области России построена молочно-товарная ферма, в Монголии - мясоперерабатывающее предприятие. Совместные проекты по производству молочной продукции реализуются во Вьетнаме, Узбекистане, Таджикистане, Молдове, Монголии и Казахстане. В Китае создано несколько совместных предприятий по реализации мясо-молочной продукции. Внедряются новые подходы торговли на китайском рынке через бондовые (свободные торговые) зоны, а также электронные платформы, где действуют льготные налоговый и таможенный режимы.

О достижениях отечественной сельскохозяйственной отрасли, работе аграриев, ученых, перерабатывающих организаций - всех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси. Мультимедийный проект Белта: "З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": сельское хозяйство" читайте здесь.