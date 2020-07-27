"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": биотехнологии для АПК и экспорт готовой высокотехнологичной продукции

Высокотехнологичное АПК-производство начали строить в Пуховичском районе, фото из архива

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный экспортно ориентированный и импортозамещающий проект по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла реализует Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Строительство началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области.

Высокотехнологичное АПК-производство начали строить в Пуховичском районе, фото из архива

Планируется построить комплекс из более чем десятка заводов, которые будут вводить в строй поэтапно. Здесь организуют глубокую переработку зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок.

Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая. После выхода на полную мощность БНБК рассчитывает ежегодно экспортировать продукцию на $300 млн.

В ближайшие годы выручка БНБК должна составить $1 млрд. Реализация этого проекта поставит Беларусь в один ряд с такими странами, как Япония, Китай, США и Республика Корея.

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