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23 февраля 2021, 11:28

За 10 лет реализовано более 3 тыс. разработок проекта "100 идей для Беларуси"

Фото организаторов
Фото организаторов
Новости темы "Молодежная политика Беларуси"
Гродненскую область в финале конкурса "100 идей для Беларуси" представят восемь молодежных проектов
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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. авторских разработок, предложенных для участия в республиканском молодежном проекте "100 идей для Беларуси" реализованы, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Центрального комитета БРСМ, руководитель проекта "100 идей для Беларуси" Наталья Столпинская.

"10-й сезон молодежного проекта практически завершен. Но мы подводим итоги не только 2020 года, а всех 10 лет существования проекта. Анализируем, что получилось, на что необходимо обратить более пристальное внимание. За всю историю "100 идей" организаторам поступило более 15 тыс. заявок. Более 3 тыс. из них реализованы. Среди них - "Молодежный центр "Гродно", "Молодежный патриотический центр в Брестской крепости", "Ствол пожарный ручной универсальный комбинированный "Викинг", "Метод лечения термических ожогов у детей путем применения лазерного облучения крови", "Инновационный способ восстановления моноблоков дизеля М756", "Автобус предсказаний", "Обучающая площадка виртуальной реальности", "Студенческая мастерская инноваций", "Музей ретро-компьютеров" и тысячи других", - рассказала Наталья Столпинская.

Руководитель проекта напомнила: "100 идей для Беларуси" неоднократно были презентованы за пределами страны, в Москве, Сочи, китайском Ханчжоу, а его победители занимали первые позиции на престижных международных конкурсах и уже сегодня входят в республиканский экспертный совет.

"Наш проект был одинаково интересен как участникам IV Форума регионов Беларуси и России, XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, так и Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "Тибо". В 2019 году проект "Хутор Мебиуса" был представлен в финале V конкурса "Интернет+" по инновациям и предпринимательству среди студентов и выпускников высших учебных заведений", который проходил в Китае, завоевал серебряную медаль. Проект реализован. А его автор - аспирант Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Алексей Зайцев - на этот раз примет участие в "100 идеях" в качестве эксперта", - пояснила она.

Финал проекта "100 идей для Беларуси" по итогам 2020 года состоится 24 февраля в Минске. На полях бизнес-холла "Президент-отеля" развернется интерактивная выставка-презентация "Навигатор идей" авторских разработок финалистов. Во время официальной церемонии открытия организаторы покажут творческую интерпретацию эволюции проекта, сочетающую элементы хроники и шоу. В адрес финалистов, победителей отборочных туров молодежного проекта в областях, городе Минске, Национальной академии наук Беларуси, прозвучат напутствия от почетных гостей мероприятия.

В 10-м сезоне республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" в оргкомитет конкурса подано более 1,2 тыс. заявок. В октябре - ноябре 2020 года состоялись 80 районных/зональных отборочных этапов, в декабре - шесть областных, минский городской, отборочный тур Национальной академии наук.

Республиканскому экспертному совету предстоит определить имена абсолютных победителей "100 идей для Беларуси" в 10 основных кластерах в двух возрастных группах (учащиеся, студенты и работающая молодежь). Сегодня в официальных пабликах БРСМ в соцсетях "ВКонтакте" и Telegram проходит онлайн-голосование за лучшие проекты по версии интернет-пользователей.

Проект "100 идей для Беларуси" стартовал в 2011 году по инициативе БРСМ и сразу стал визитной карточной молодежной организации. За 10 сезонов молодежные инициативы затронули различные сферы жизни: институт семьи и образование, экономику и энергосбережение, информационные, промышленные, авиакосмические технологии, био- и наноиндустрию, здравоохранение, спорт и туризм, решение экологических проблем и многие другие. Среди авторских молодежных разработок обращают на себя внимание сверхтехнологичные предложения, не имеющие мировых аналогов в сферах медицинской диагностики и терапии, получении органических удобрений и переработке промышленных отходов, технологии производства оригинальных клеев-расплавов и строительных материалов. Организаторы проекта "100 идей для Беларуси" - Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям при поддержке Министерства образования. Официальные партнеры республиканского финала - ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" и ООО "Евроторг".-0-

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