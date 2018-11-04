За езду без уплаты дорожного сбора предлагается увеличить его вдвое

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь этот так называемый транспортный налог не будет являться налоговым платежом. Будет плата за доступ к дорожному движению, не привязанная к техническому осмотру транспортного средства", - пояснил Максим Ермолович. По его словам, это исключает возможность применения каких-либо штрафов к плательщику в случае неуплаты сбора. "Но ответственность за участие в дорожном движении без уплаты предусмотрена. Если выявлены такие факты, то в повышенном размере (пока предлагается в двукратном) эта плата будет выставляться физическому лицу", - отметил министр.

Платить сбор за право на доступ к дорожному движению водители смогут через систему ЕРИП - на период от 1 месяца. Сумма высчитывается автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате передается соответствующим структурам, заинтересованным государственным органам.

"Система контроля сохраняется, но предполагает уже совсем новый порядок, в том числе с использованием систем фотофиксации, видеонаблюдения", - добавил Максим Ермолович.-0-