За год работы инфолинии Белорусского Красного Креста в условиях COVID-19 поступило 2,3 тыс. звонков

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня исполняется год работы инфолинии Белорусского Красного Креста в условиях COVID-19, за это время ее специалисты приняли 2,3 тыс. звонков, сообщили БЕЛТА в обществе.

30 марта 2020 года в условиях непростой эпидемиологической ситуации БОКК развернуло работу инфолиний по номерам телефонов 201 (с мобильного) и 122 (с городского). Волонтеры оказывают психосоциальную поддержку, консультируют, где и как получить помощь в покупке и доставке рецептов, лекарств и продуктов, куда обращаться, если необходима помощь в уходе за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями, инвалидностью, куда можно обратиться за психологической помощью и т.д.

Со временем направления оказания поддержки расширились: у волонтера-диспетчера также можно узнать, каким образом и какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, когда человек не в силах справиться с негативными эмоциями, страхом и тревогой. Все это анонимно и бесплатно из любой точки Беларуси.

"Первоначально, в сложной эпидемиологической ситуации, большинство запросов было связано с информированием о способах защиты от коронавируса, преодолении страха перед неизвестной болезнью и тревог. Сегодня круг проблем, которые помогают решать волонтеры инфолинии, гораздо шире, - отметили в Красном Кресте. - Мы и сейчас продолжаем нашу деятельность по предотвращению распространения COVID-19, информируем о мерах профилактики. Также принимаем запросы от нуждающихся на гуманитарную помощь от Белорусского Красного Креста, передаем нашим специалистам обращения о розыске близких, связь с которыми была потеряна в результате войн, бедствий и катастроф, миграции, записываем на анонимные бесплатные консультации к психологу в случае необходимости".

Специальную подготовку для оказания информационной и психосоциальной помощи по телефону прошли 80 волонтеров - диспетчеров инфолинии. Сотни волонтеров действуют на региональном уровне: звонят одиноким, одиноко проживающим, пожилым людям, чтобы поддержать и организовать помощь тем, кому она необходима.

Инфолиния работает в будни с 10.00 до 18.00, в субботу с 11.00 до 17.00.-0-