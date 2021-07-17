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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1021 пациент с COVID-19, выписаны 1118. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 433 409 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 427 025 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3316 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 17 765 тестов. Всего в стране проведено 7 072 346 тестов.
Более 1,22 млн человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 757 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-