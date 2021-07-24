24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1061 пациент с COVID-19, выписаны 1127. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 439 828 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 433 782 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3385 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 17 055 тестов. Всего в стране их проведено 7 185 259.

Более 1,32 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 855,1 тыс. прошли полный курс вакцинации.-0-