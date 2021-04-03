3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1371 пациент с COVID-19, выписаны 1423. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 326 065 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 316 649 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2276 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 277 тестов. Всего в стране проведено 5 424 844 теста.-0-