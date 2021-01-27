27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1651 пациент с COVID-19, выписаны 2143. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 241 133 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 227 068 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1678 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 15 666 тестов. Всего в стране проведено 4 399 367 тестов.-0-