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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 1801 пациент с COVID-19, выписаны 2072. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 671 432 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 661 296 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5245 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.
За минувшие сутки выполнено 25 388 тестов. Всего в стране проведено 10 626 257 тестов.-0-