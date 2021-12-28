28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 501 пациент с COVID-19, выписаны 423. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 694 727 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровел 687 191 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5528 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 3703 теста. Всего в стране проведено 10 971 567 тестов.-0-