11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 709 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 702 170 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5739 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 7681 тест. Всего в стране проведено 11 210 176 тестов.-0-