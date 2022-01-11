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11 января 2022, 15:45

За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрирован 691 пациент с COVID-19, выписаны 517. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 709 622 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 702 170 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5739 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнен 7681 тест. Всего в стране проведено 11 210 176 тестов.-0-

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