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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1143 пациента с COVID-19, выписаны 1196. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 450 445 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 444 613 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3503 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выполнено 17 890 тестов. Всего в стране проведено 7 370 093 теста. Более 1,427 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,065 млн прошли полный курс вакцинации.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!