21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1152 пациента с COVID-19, выписаны 1346. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 310 445 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 301 442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2157 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 18 149 тестов. Всего в стране проведено 5 215 782 теста. -0-